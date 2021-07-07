Угроза безопасности Украины и Европы: о чем Зеленский будет говорить с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Главным вопросом станет угроза безопасности Украины и Европы из-за строительства "Северного потока-2".

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе. Он намерен обсудить с Меркель строительство газопровода "Северный поток-2" и как он угрожает безопасности Украины и Европы.

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Это счастье, что Европа пока не чувствует этих угроз относительно строительства "Северного потока-2",

– заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности должны быть приоритетными над экономической целесообразностью. По его словам, относительно этого страны Европейского Союза разделились.

"Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей", – акцентировал президент Украины.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод, который Россия строит в обход Украины с 2010 года. В декабре 2019 года его строительство приостановили из-за санкций США. В конце 2020 года российский трубоукладчик начал работы в территориальных водах Германии. В январе 2021 года, несмотря на наложенные санкции, россияне продолжили строительство газопровода.

Баланс между безопасностью и экономикой

Зеленский подчеркнул, что бывает сложно найти баланс между безопасностью и экономикой. Однако "Северный поток-2" является "лакмусовой бумажкой", которая показывает приоритеты стран.

Президент отметил, что когда в стране идет война, приоритетными становятся жизни людей, а когда страна в безопасности – экономика. Поэтому для Украины сначала – безопасность, а затем экономика.

"Северный поток – 2": последние новости

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что встреча Ангелы Меркель и Владимира Зеленского – попытка уладить ситуацию, ведь Германия выступает за запуск российского газопровода в обход Украины.

В Польше признают угрозу безопасности Восточной Европы от запуска "Северного потока – 2". Украине предлагают искать альтернативу газу из России.

Немецкое правительство уверяет, что хочет, чтобы Украина продолжала поставлять газ после запуска "Северного потока – 2".

Встречу Зеленского с Меркель запланировали на 12 июля. Канцлер Германии пригласила президента Украины в Берлин. Политологи называют это приглашение поверхностным, поскольку осенью 2021 года Меркель сложит полномочия.