Зеленский поговорил с Макроном о ядерном терроризме россии

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский рассказал Макрону о ситуации на фронте и о том, как россия устроила ядерный терроризм на захваченной ЗАЭС.

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О чем Зеленский общался с Макроном

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил президенту Франции, что необходимо увеличивать санкционное давление на россию. При этом он не забыл поблагодарить Макрона за поддержку Украины.

Проинформировал о ситуации на фронте, ядерном терроризме РФ на ЗАЭС. Поблагодарил Францию за весомую оборонную поддержку. Обсудили ужесточение макрофинансовой помощи Украине и вызовы в сфере продовольственной безопасности. Должны увеличивать санкционное давление на РФ,

– говорится в сообщении.

Джонсон и Макрон обсудили помощь Украине

На днях о войне в Украине говорили Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Они договорились помогать нашему государству столько, сколько потребуется. Лидеры подчеркнули, что важно не допустить усталость Запада от войны в Украине.

К слову, недавно в кремле заявили, что Франция недружественно к россии государство.

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