Она молодая, но зрелая и мудрая, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции, который в Украине традиционно отмечают 28 июня. Президент назвал главный документ страны демократическим и человекоцентричным.

Украинский лидер отметил, что наша Конституция еще молодая, но уже зрелая и мудрая.

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Президент напомнил, что треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина.

Конституции – 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Конституция – символ нашего государства, истории и независимости,

– заявил Зеленский.

Заметим, что Конституция Украины в том виде, каком мы ее знаем, была принята лишь через 5 лет после провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

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Ранее по случаю Дня Конституции Украины, кстати, единственного государственного праздника, который прописан в самой же Конституции, Министерство культуры и информационной политики презентовало проморолик о базовых правах украинцев.

Промо ролик по случаю 25-летия Конституции Украины: смотрите видео