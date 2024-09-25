Владимир Путин не признает Украину самостоятельным игроком и отрицает пребывание в Курской области украинского регулярного войска. Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Кремль согласится на переговоры только при одном условии.

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Реальны ли переговоры с Россией Путина

Для того, чтобы Россия согласилась на переговоры с Украиной по условиям мирного плана нашей страны, по мнению экс-сотрудника КГБ, Путина кто-то должен убить или отстранить от власти.

Пока Путин в Кремле, Россия официально не согласится сесть ни за какой стол переговоров. Путин – неадекватный человек, который не признает своих ошибок,

– подчеркнул Жирнов.

По его словам, российский диктатор не воспринимает Украину как равноправную и суверенную сторону. В его риторике часто встречается США, НАТО, Запад, однако не Украина, как самостоятельный игрок.

Поэтому Путин говорит, что если России нужно будет с кем-то договариваться, то это напрямую будет Запад, а не Украина,

– отметил экс-сотрудник КГБ.

Российский диктатор никогда не признает, что план победы, который Зеленский везет в США, это план победы суверенной Украины относительно победы России.

Кроме этого, Путин до сих пор не признал, что на территории России в Курской области находятся регулярные украинские войска. Он до сих пор говорит, мол, там действуют бандиты и террористы.

Заметьте! Аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия продолжает публично демонстрировать свою незаинтересованность в любом мирном урегулировании. Кремль интересует только капитуляция украинского правительства и уничтожение Украины.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия изучит план победы Украины, когда документ обнародуют.