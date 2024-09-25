Владімір Путін не визнає Україною самостійним гравцем та заперечує перебування в Курській області українського регулярного війська. Ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов розповів 24 Каналу, що Кремль погодиться на переговори лише за однієї умови.

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Чи реальні перемовини з Росією Путіна

Для того, щоб Росія погодилась на перемовини з Україною за умовами мирного плану нашої країни, на думку ексспівробітника КДБ, Путіна хтось має вбити або відсторонити від влади.

Поки Путін в Кремлі, Росія офіційно не погодиться сісти ні за який стіл переговорів. Путін – неадекватна людина, яка не визнає своїх помилок,

– підкреслив Жирнов.

За його словами, російський диктатор не сприймає Україну як рівноправну та суверенну сторону. В його риториці часто зустрічається США, НАТО, Захід, однак не Україна, як самостійний гравець.

Тому Путін говорить, що якщо Росії потрібно буде з кимось домовлятись, то це напряму буде Захід, а не Україна,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

Російський диктатор ніколи не визнає, що план перемоги, який Зеленський везе в США, це план перемоги суверенної України щодо перемоги Росії.

Крім цього, Путін досі не визнав, що на території Росії в Курській області перебувають регулярні українські війська. Він досі говорить, мовляв, там діють бандити та терористи.

Зауважте! Аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія продовжує публічно демонструвати свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні. Кремль цікавить лише капітуляція українського уряду та знищення України.

Тим часом прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що Росія вивчить план перемоги України, коли документ оприлюднять.