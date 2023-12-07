Зеленский хочет приехать на инаугурацию президента Аргентины: там может быть Путин

СМИ сообщают, что Владимир Зеленский прибудет в Аргентину на инаугурацию Хавьера Милея. Кроме того, известно, что на событие также был приглашен Владимир Путин.

Редакция 24 Канала обратилась за подтверждением или опровержением информации в пресс-службу Владимира Зеленского. В то же время, там подчеркнули, что с начала полномасштабного вторжения не комментируют зарубежные поездки украинского лидера.

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Ранее Милей провел переговоры с Владимиром Зеленским. Аргентинский политик предложил провести в его стране конференцию между Латинской Америкой и Украиной.

Зеленский поблагодарил Милея за поддержку Украины. Он пригласил его приобщиться к имплементации "формулы мира".

Я благодарен вам за то, что вы не пытались балансировать между добром и злом, и сразу решительно заявили о своей поддержке Украины. Украинцы все это видели. И мы вам очень благодарны за это,

– подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, он пригласил аргентинского коллегу приехать в Украину.

Как аналитики оценивают вовлеченность Аргентины в поддержку Украины

В то же время, эксперты не слишком положительно оценили предложение Милея провести конференцию. В частности, заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков считает, что аргентинскому лидеру следует сосредоточиться на своей стране. В Аргентине за всю историю почти 10 раз объявляли дефолт. В то же время Украина, без сомнения, очень благодарна Аргентине за поддержку.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Тем временем Россия уже давно очутилась за бортом цивилизации.

Зеленский может встретиться с Орбаном

В Офисе Президента сейчас работают над тем, чтобы договориться о встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана. Это происходит на фоне того, что Венгрия тормозит важные для Украины решения. Андрей Ермак уже провел разговор с Петером Сиярто. Он состоялся в телефонном режиме.