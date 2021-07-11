Владимир Зеленский прибыл в Германию: какие встречи запланированы
Источник:телеграмм Офиса Президента
Владимир Зеленский 11 июля начал рабочий визит в Германию. Президент должен встретиться с немецким лидером Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.
Официальный двухдневный рабочий визит в Германию начался 11 июля. Он продлится 2 дня.
Заметьте У Зеленского рассказали, как идет подготовка к встрече с Байденом
Владимир Зеленский встретится со Штайнмайером и Меркель
Владимир Зеленский уже прибыл в Германию. У него запланированы встречи с:
- президентом Франком-Вальтером Штайнмайером;
- канцлером Германии Ангелой Меркель;
- председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом.
В ОП рассказывали, что президент поедет в Германию, чтобы решить несколько вопросов. В частности идет речь об усилении роли Германии в нормандском формате и в установлении мира на Донбассе.
Также должны поговорить о "Северном потоке-2". Президент отметит важность остановки строительства газопровода.
Он везет аргументы, которые должны убедить в том, что этот трубопровод вредит как Украине, так и европейским странам,
– заявил пресс-секретарь президента Никифоров.
Кстати, в Германии сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель будет говорить с президентом Владимиром Зеленским о России, Донбассе и реформах. Встреча политиков запланирована на 12 июля.
Кстати, по последним сообщениям СМИ, Германия наработала варианты компенсации Украине за "Северный поток-2".
Более того, немецкое издание Handelsblatt сообщило, что газопровод в обход Украины завершен уже на 98%. Строительство российского проекта могут завершить уже в августе 2021 года.
Что предшествовало визиту президента в Германию
- Ангела Меркель пригласила Владимира Зеленского в Берлин.
- Российский публицист Андрей Пионтковский заявил, что цель приглашения Зеленского – поверхностная. Он считает, что канцлер Ангела Меркель прекрасно понимает, какие убытки несет Украина из-за "Северного потока-2", поэтому пытается уладить ситуацию.
- Известно, что Ангела Меркель сложит полномочия уже осенью. Она была канцлером Германии в течение 16 лет.