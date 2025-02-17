Вечером в понедельник, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию. Там украинский лидер планирует встретиться со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Зеленский встретится с Эрдоганом

Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Эсенбога в Анкаре – самолет с президентом и его делегацией приземлился в 21:08. В аэропорту главу государства встречали официальные лица.

Во вторник, 18 февраля, у Зеленского запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Президентском комплексе в Анкаре.

Вопросы обменов: все усилия, чтобы наши люди возвращались домой, продолжатся. Вопросы продовольственной безопасности. Образовательная и культурная дипломатия первой леди,

– написал президент Украины.

Как отметили в Anadolu, турецкие официальные лица ранее уже предлагали помощь в достижении мирного урегулирования, поскольку страна поддерживает отношения как с Москвой, так и с Киевом.

К слову, ранее представитель Эрдогана Фахреттин Алтун отмечал, что во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами.