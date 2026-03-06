В 15 километрах от линии соприкосновения: Зеленский приехал в Донецкую область

Владимир Зеленский 6 марта прибыл в Донецкую область. Президент находился в городах, расположенных примерно в 15 километрах от линии фронта.

Об этом стало известно из обращения президента Украины от 6 марта 2026 года.

Интересно Мы не видим, что инициатива в руках России, – Зеленский

Что известно о визите Зеленского в Донецкую область 6 марта?

Сегодня – Донетчина, наша земля, наши воины. 28 бригада, сотая, 24-я отдельные механизированные, 36-я бригада морской пехоты. Хочу поблагодарить всех вас – всем, кто защищает наше государство!

– рассказал Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что россияне не отказываются от войны в таких городах Донецкой области, как Дружковка, Краматорск, Славянск и других городов региона. Президент также предостерег, что враг на весну готовит наступление на область.

"Важно, чтобы наши позиции были сильными. Важно, чтобы обеспечение бригад было достаточным. Ребята держатся достойно. И именно так будет держаться и в дальнейшем наша страна, наша дипломатия, наш народ", – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что зло надо останавливать, а украинцы на Донбассе и не только именно это и делают.

Спасибо всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается против России, кто защищает жизнь. Слава нашим воинам! Слава Украине!

– резюмировал украинский лидер.

Что делал президент в Дружковке?

Позже в телеграм-канале Владимира Зеленского появился новое сообщение с визитом президента в Дружковку. Глава государства побывал на пункте управления 3-го батальона 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Пообщались с нашими защитниками об обороне Константиновки, действия врага, обеспечение потребностей бригады. Все вопросы проработаем", – подчеркнул президент.

Он также отметил, что отметил бойцов государственными наградами.

Владимир Зеленский наградил военных, которые работают на Донецком направлении / Фото Офиса Президента

Спасибо воинам за службу. Благодарен за защиту такого важного для Украины Восточного направления. Чем сильнее мы здесь, тем сильнее в переговорном процессе. Спасибо за это,

– отметил глава государства.