России стыдно признать, что она проиграет Украине, – Зеленский прокомментировал "войну с НАТО"

Страна-агрессорка неоднократно заявляла, что ее оккупационные войска на территории Украины воюют с войсками НАТО. Однако такая риторика пропагадистов лишь подтверждает слабость России.

Об этом заявил Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что украинцы защищают себя без НАТО на своей земле.

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Мир хочет защититься от России

Украинский лидер пояснил, что НАТО не угрожает существованию России, а заявления Кремля о том, что в Украине российская армия воюет с силами альянса обусловлены отсутствием успехов в России на поле боя.

Во-первых, Украина не является членом НАТО. Во-вторых, не только нужно согласие Украины быть в Альянсе, но нужно, чтобы все союзники захотели, чтобы Украина была частью НАТО. Третье – обратите внимание, что такое НАТО для России. Я считаю, что это – отговорка. Потому что во время полномасштабной войны Финляндия стала членом НАТО, а Россия говорила, что НАТО никогда не будет на границах с Россией. Вот, пожалуйста, новая страна, еще один член НАТО на границе с Россией,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому война в Украине – это не наступление НАТО. Зеленский добавил, что весь мир видит, на что способна Россия и все хотят защититься от нее. Президент подчеркнул, что Финляндия беспокоится о своей судьбе, наблюдая за преступлениями российских военных в Украине.

Оккупанты неспособны на честную войну

"Все это смешно, что Россия воюет с НАТО на территории Украины. Россия воюет с Украиной. И поскольку она неспособна воевать честно, она уже говорит, что она воюет с НАТО, потому что это стыдно, признать, что страна, которая в 40 раз больше Украины, неспособна нас победить", – заявил глава государства.

Он также добавил, что сейчас все страны, хоть как-то граничащие с россиянами, или имеющие какие-то экономические связи с ней, хотят иметь энергетическую, экономическую, сельскохозяйственную независимость.

Как в США отреагировали на подобные заявления России