Членство Украины в ЕС: у Зеленского провели совещание и определили задачи для ветвей власти

Украина получила от Евросоюза статус кандидата в членство в ЕС. После этого Украина начала путь к обретению полноправного членства в ЕС, что требует выполнения ряда задач.

Общий роуминг с ЕС и единая зона платежей в евро без комиссии

Под председательством президента Владимира Зеленского 28 июня прошло совещание по подготовке Украины к будущему членству в ЕС. Глава правительства Денис Шмигаль сообщил, что статус кандидата позволяет Украине начинать секторальные переговоры.

Речь идет о сотнях миллиардов евро, – Стефанишина о возможностях кандидата в члены ЕС

По словам Шмыгаля, в работе уже восемь направлений. Речь идет о присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) – так называемом таможенном безвизе. Украина получила положительное заключение и теперь нужно, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий закон во втором чтении.

Другое направление – подготовка к подписанию соглашения о либерализации автомобильных перевозок. Сообщается, что благодаря этому разрешения на транспортные перевозки для украинских компаний будут не нужны.

Денис Шмигаль отметил важность создания общего пространства роуминга между Украиной и ЕС. Также идет подготовка к присоединению Украины к единой зоне платежей в евро без комиссии.

Интеграции Украины в цифровой рынок ЕС и присоединение к "зеленому курсу"

Премьер-министр акцентировал внимание на значении интеграции энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы, заключении соглашения о так называемом промышленном безвизе, интеграции Украины в цифровой рынок ЕС и присоединении ко всем инициативам европейского "зеленого курса".

В то же время вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что наработана секторальная база отношений между Украиной и ЕС. По ее словам, это поможет быстрее проходить процедуры.

Президент Зеленский обсудил с участниками совещания законопроекты для европейской и евроатлантической интеграции Украины, определенные как приоритетные на 2022 год.

Мы не должны останавливаться. Поставлена задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем,

– сказал глава государства.

Как известно, 23 июня во время саммита ЕС одобрили историческое решение – предоставили Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Вместе с Украиной, статус кандидата в ЕС получила и Молдова.

Зеленский поздравил украинцев с получением статуса кандидата в ЕС: смотрите видео