Вопрос критического значения для Украины: Зеленский раскрыл детали важной Ставки

Владимир Зеленский провел ставку Верховного Главнокомандующего. На ней президент заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по всем основным направлениям фронта.

О проведении очередного заседания Ставки говорится в сообщении Владимира Зеленского. По его словам, на повестке дня были вопросы, которые имеют критическое значение для прочности Украины.

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Зеленский провел Ставку

Первым среди насущных вопросов является защита энергетики зимой. На Ставке были все основные представители отрасли, президенту докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, а также министр энергетики Герман Галущенко.

Во время встречи рассмотрели состояние инженерной защиты объектов, календарь завершения укреплений, размещения РЭБ и противовоздушной обороны, в частности с учетом систем Patriot, которых Украина ожидает уже в ближайшее время.

Вторым вопросом было собственное производство ракет, дронов и средств РЭБ. Зеленский заслушал доклады вице-премьера Михаила Федорова, министра обороны Рустема Умерова, министра иностранных дел Андрея Сибиги.

По словам главы государства, обсудили решения, которые дадут нашей промышленности возможность максимально реализовать свой потенциал: долгосрочные контракты от государства и привлечение иностранных инвестиций.

И, конечно, фронт. Доклад Главкома Александра Сырского по всем основным направлениям. Доклады представителей разведок – Кирилла Буданова и Олега Иващенко,

– говорится в сообщении Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский 19 сентября изменил состав Ставки Верховного Главнокомандующего. Глава государства ввел в состав ставки 3 новых людей – Алексея Кулебу, Андрея Сибигу и Германа Сметанина. Он также вывел оттуда одного из бывших чиновников, а именно – Дмитрия Кулебу.