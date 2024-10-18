К психологу не хожу, – Зеленский искренне ответил, что его поддерживает во времена войны

Владимир Зеленский, говоря о поддержке своего ментального состояния во время войны, отметил, что не ходит к психологу. В то же время президент имеет много вещей, которые заставляют его держаться.

Среди них есть общение с родными и близкими. Об этом президент Украины рассказал в интервью в эфире национального марафона, передает 24 Канал.

Интересно "На сегодня это опасно": Зеленский объяснил, почему опасается мобилизации с 18 лет

Что сказал Зеленский о поддержке своего ментального состояния

Владимир Зеленский рассказал, что во время войны у многих людей есть своя важная роль, и точно не простая.

Я считаю, что нормальным, адекватным, порядочным людям во время войны плохо. Но это наш долг, и мы его выполняем,

– объяснил президент.

Украинский лидер подчеркнул, что лично он держится на человеческих отношениях.

"Есть дети, есть жена, слава Богу, живы родители, значит мы еще дети. Пообщались, увидели друг друга, о чем-то хорошо поговорили. На этой поддержке (держусь – 24 Канал)", – резюмировал Зеленский.

Президент также сказал, что порой для него важно просто увидеть любого прохожего человека, ведь он очень мало находится на улице. По словам Зеленского, если уже увидел, что кто-то поздоровался, то это уже неплохо.