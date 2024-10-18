Серед них є спілкування з рідними та близькими. Про це президент України розповів в інтерв'ю в етері національного маратону, передає 24 Канал.

Цікаво "На сьогодні це небезпечно": Зеленський пояснив, чому побоюється мобілізації з 18 років

Що сказав Зеленський про підтримку свого ментального стану

Володимир Зеленський розповів, що під час війни у багатьох людей є своя важлива роль, і точно не проста.

Я вважаю, що нормальним, адекватним, порядним людям у час війни погано. Але це наш обов'язок, і ми його виконуємо,

– пояснив президент.

Український лідер наголосив, що особисто він тримається на людських відносинах.

"Є діти, є дружина, слава Богу, живі батьки, значить ми ще діти. Поспілкувалися, побачили одне одного, про щось добре поговорили. На цій підтримці (тримаюся – 24 Канал)", – резюмував Зеленський.

Президент також сказав, що часом для нього важливо просто побачити будь-яку перехожу людину, адже він дуже мало перебуває на вулиці. За словами Зеленського, якщо вже побачив, що хтось привітався, то це вже непогано.