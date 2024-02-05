Зеленский сказал, сколько процентов территории Украины находится под оккупацией

Силы обороны шаг за шагом освобождают родную землю от российских захватчиков. Владимир Зеленский рассказал, какой процент территории Украины еще находится под оккупацией.

Об этом президент сказал во время интервью итальянскому телеканалу. Глава государства назвал процент украинской территории, которую еще надо освободить от российских оккупантов.

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Какой процент территории Украины еще под оккупацией

Украинский лидер отметил, что после почти двух лет полномасштабной войны важно, что нам удалось защитить государство.

Около 26% национальной территории все еще находятся под оккупацией, но мы видим, что российская армия не может значительно продвинуться. Мы их остановили,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что сегодня Украина знает, что такое война. К сожалению, много семей потеряли близких, есть раненые и многие на фронте. Однако, подчеркнул украинский лидер, мы не одни, нам удалось объединить мировых лидеров.

"Первые дни войны были очень разными, люди были очень напуганы. Сначала был большой хаос, неожиданное вторжение, ночью нападения на города. Люди были шокированы. Теперь все по-другому, мы начали защищать нашу землю и семьи. У нас не было альтернативы", – заметил президент.

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