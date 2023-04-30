Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову. По словам президента, "пирог нужно делить на куски".

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Что Украине нужно для мирного соседства с Россией

Мы не можем ее (войну – 24 Канал) съесть – рот порвешь, большое государство и большое по объему. Эту беду проглотить сложно, надо разделить войну на кусочки, и это победы, одна за другой, иногда параллельные, но в большинстве своем они идут одна за другой, последовательно,

– сказал Зеленский.

Он добавил, что победа – это территория Украины, которая находится под защитой гарантий мировой безопасности.

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По словам Зеленского, задача украинцев – показать, что наша страна никуда не исчезнет, а народ станет еще крепче, чем был.

"У нас просто нет другого выхода. Нам просто нужно быть крепче, чем мы были. Также нужно сделать все возможное, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Надо отстоять свою землю, деоккупировать свою Украину. Это уже будет шаг для ослабления соседа", – заявил президент .

Напомним, что накануне украинский лидер дал обширное интервью западным журналистам.

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