Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову. За словами президента, "пиріг треба ділити на шматки".

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Що Україні треба для мирного сусідства з Росією

Ми не можемо її (війну – 24 Канал) з'їсти – рот порвеш, велика держава і велика за обсягом. Цю біду проковтнути складно, треба розділити війну на шматочки, і це перемоги, одна за одною, іноді паралельні, але здебільшого вони йдуть одна за одною, послідовно,

– сказав Зеленський.

Він додав, що перемога – це територія України, яка конкретно перебуває під захистом гарантій світової безпеки.

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За словами Зеленського, завдання українців – показати, що наша країна нікуди не зникне, а народ стане ще міцнішим, ніж був.

"У нас просто нема іншого виходу. Нам просто треба бути міцнішими, ніж ми були. Також потрібно зробити все можливе, щоби послабити Російську Федерацію. Треба відстояти свою землю, деокупувати свою Україну. Це вже буде крок для послаблення сусіда", – заявив президент.

Нагадаємо, що напередодні український лідер дав велике інтерв'ю західним журналістам.

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