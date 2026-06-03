Зеленский провел кадровые изменения в Нацгвардии

Владимир Зеленский 3 июня провел кадровые изменения в Национальной гвардии Украины. Глава государства уволил заместителя командующего НГУ и назначил нового.

Об этом стало известно из сайта президента Украины.

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Кого уволил Зеленский в НГУ?

Владимир Зеленский своим указом уволил Осипенко Алексея Леонидовича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины.

Из открытых источников известно, что Алексей Осипенко занимал эту должность с ноября 2023 года. Он является участником АТО/ООС, а также продолжил свою службу в армии и после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Сейчас Осипенко имеет звание бригадного генерала. Также в декабре 2022 года офицера отметили званием "Герой Украины".



Алексей Осипенко – экс-заместитель командующего НГУ / Фото Национальной гвардии Украины

Кто получил пост Осипенко?

Также Владимир Зеленский издал указ о назначении нового заместителя командующего Нацгвардии. Эту должность занял полковник Мироненко Олег Николаевич.

Олег Мироненко принимал участие в АТО на Востоке Украины. В 2019 году командовал батальонно-тактической группой МВД, которая насчитывает более трех сотен военнослужащих и работников системы МВД

Уже во время большой войны Мироненко стал командиром 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина".

За годы службы Олега Мироненко отметили рядом государственных наград. Полковник является полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней. Также в 2025 году военному вручили звание "Героя Украины".



Олег Мироненко стал заместителем командующего Нацгвардии / Фото Натальи Заболотной

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел кадровые изменения в СБУ, уволив начальника Главного управления СБУ в городе Киеве и Киевской области Артема Бондаренко и назначив на его место Артема Борисевича. Также изменения были в управлениях СБУ в Херсонской и Харьковской областях.