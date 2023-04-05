Владимир Зеленский уже прибыл с визитом в Польшу
Источник:PAP
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу 5 апреля с официальным визитом. Там он должен посетить переговоры в Президентском дворце, а затем переговоры делегаций.
Как отмечал 24 Канал раньше, в Варшаву президент поедет вместе с первой леди Еленой Зеленской. Отметим, что это первая анонсированная поездка украинского лидера со времен начала полномасштабного вторжения.
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Переговоры будут касаться "всего спектра польско-украинских отношений"
5 апреля Владимир и Елена Зеленские прибыли в Варшаву с официальным визитом. К слову, это первая поездка президента в Польшу после начала полномасштабного вторжения России и третий зарубежный визит за более чем год.
Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшыдач рассказал, что по приезду украинского президента и первой леди состоится официальное поздравление гостей польским лидером Анджеем Дудой. Отметим, что оно запланировано на 11:00.
После этого последуют переговоры в Президентском дворце, а впоследствии – и переговоры делегаций. На них будут обсуждать важные для обеих сторон вопросы.
Переговоры будут касаться всего спектра польско-украинских отношений, начиная, конечно, с политики безопасности,
– отметил Пшыдач.
По словам руководителя бюро международной политики, на повестку дня будут выноситься и исторические вопросы. Вечером, в 18.00, запланировано совместное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды, на котором они поделятся результатами переговоров.
К слову, сегодня в Китай прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Они намерены обсудить отношения Китая с Евросоюзом, а также уговорить Си Цзиньпина пересмотреть свои отношения с Россией и Путиным.
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Президент Украины прокомментировал предстоящее контрнаступление ВСУ
- Скоро должно начаться новое контрнаступление Вооруженных сил Украины. Владимир Зеленский во время своей поездки в Черниговскую область высказался по этому поводу.
- Президент Украины отметил, что у оккупантов еще есть время убежать с временно оккупированных территорий. В противном случае – украинские воины уничтожат их.
- Все захватившие враг украинские территории будут возвращены. Глава государства не уточнил, когда именно начнется контрнаступление, но подчеркнул, что сейчас ВСУ к нему активно готовятся.