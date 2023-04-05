Владимир Зеленский уже прибыл с визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Польшу 5 апреля с официальным визитом. Там он должен посетить переговоры в Президентском дворце, а затем переговоры делегаций.

Как отмечал 24 Канал раньше, в Варшаву президент поедет вместе с первой леди Еленой Зеленской. Отметим, что это первая анонсированная поездка украинского лидера со времен начала полномасштабного вторжения.

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Переговоры будут касаться "всего спектра польско-украинских отношений"

5 апреля Владимир и Елена Зеленские прибыли в Варшаву с официальным визитом. К слову, это первая поездка президента в Польшу после начала полномасштабного вторжения России и третий зарубежный визит за более чем год.

Руководитель бюро международной политики при канцелярии президента Марчин Пшыдач рассказал, что по приезду украинского президента и первой леди состоится официальное поздравление гостей польским лидером Анджеем Дудой. Отметим, что оно запланировано на 11:00.

После этого последуют переговоры в Президентском дворце, а впоследствии – и переговоры делегаций. На них будут обсуждать важные для обеих сторон вопросы.

Переговоры будут касаться всего спектра польско-украинских отношений, начиная, конечно, с политики безопасности,

– отметил Пшыдач.

По словам руководителя бюро международной политики, на повестку дня будут выноситься и исторические вопросы. Вечером, в 18.00, запланировано совместное выступление Владимира Зеленского и Анджея Дуды, на котором они поделятся результатами переговоров.

К слову, сегодня в Китай прибыли президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Они намерены обсудить отношения Китая с Евросоюзом, а также уговорить Си Цзиньпина пересмотреть свои отношения с Россией и Путиным.

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