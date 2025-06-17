Зеленский не изменил планов после срочного отъезда президента Трампа из Канады

Президент Украины Владимир Зеленский не изменил планов, несмотря на срочный отъезд американского лидера Дональда Трампа из Канады.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Они должны были встретиться в рамках саммита "Большой семерки" (G7).

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Какие встречи проведет Зеленский

По данным агентства, Дональд Трамп заявил, что ему нужно как можно скорее вернуться в Вашингтон из-за ситуации на Ближнем Востоке, поскольку эскалация атак между Ираном и Израилем повысила риски более широкого регионального конфликта.

Впрочем, в собственной соцсети dsy опубликовал пост, в котором обвинил президента Франции в том, что тот якобы публично неправильно объяснил причину его преждевременного возвращения в США, отметив, что такое решение он принял по другим причинам.

В то же время, несмотря на такие изменения планов американского президента, с которым должен был встретиться Владимир Зеленский, украинский президент не изменил намерений. Он будет призывать G7 оказать больше поддержки Украине в борьбе против российской агрессии.

Reuters пишет, что во вторник, 17 июня, он должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни, а затем вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте принять участие в рабочем завтраке на тему "Сильная и суверенная Украина".

Напомним, во время пресс-конференции с австрийским лидером в Вене президент Зеленский рассказал, что хотел обсудить с Дональдом Трампом вопрос военной помощи Украине. Ранее он заявлял о намерениях поговорить о санкциях против России.