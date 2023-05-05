После тревожного заявления: Зеленский впервые появился в очках

Еще несколько месяцев назад Владимир Зеленский рассказал, что после полномасштабного вторжения у него ухудшилось зрение. Во время визита в Нидерланды украинский лидер впервые появился в очках.

Зеленский провел 4 мая в Нидерландах. Там украинский лидер произнес историческую речь в Международном суде в Гааге и встретился с королем страны Виллемом-Александром.

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Во время визита в Нидерланды Зеленский впервые появился на публике в очках.

Зеленский впервые появился в очках: смотрите видео из соцсетей

Ранее Зеленский заявил о проблемах со зрением

В интервью для спецпроекта "Год" президент в разговоре с Дмитрием Комаровым признался, что у него ухудшилось зрение.

Я физически потерял зрение – это физически, а, напротив, считаю, что людей вижу... Много работали, когда полного света не было... Мы так работали много месяцев, а потом немного ухудшилось зрение. Я читаю в очках, все нормально,

– отметил Зеленский.

Кстати, об ухудшении зрения также сообщила Елена Зеленская. Первая леди призналась, что постоянно сидит в телефоне и мониторит новости. Зеленская подчеркнула, что раньше не было никаких проблем с глазами.