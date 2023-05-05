Зеленський 4 травня провів у Нідерландах. Там український лідер виголосив історичну промову у Міжнародному суді в Гаазі та зустрівся з королем країни Віллемом-Александром.

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Під час візиту до Нідерландів Зеленський вперше з'явився на публіці в окулярах.

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Раніше Зеленський заявив про проблеми з зором

В інтерв'ю для спецпроєкту "Рік" президент у розмові з Дмитром Комаровим зізнався, що у нього погіршився зір.

Я фізично втратив зір – це фізично, а, навпаки, вважаю, що людей бачу... Багато працювали, коли повного світла не було... Ми так працювали багато місяців, а потім трохи погіршився зір. Я читаю в окулярах, все нормально,

– зазначив Зеленський.

До слова, про погіршення зору також повідомила Олена Зеленська. Перша леді зізналася, що постійно сидить у телефоні та моніторить новини. Зеленська наголосила, що раніше не мала жодних проблем з очима.