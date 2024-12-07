Зеленский встретился с канцлером Австрии в Париже: какой позиции придерживается Вена

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в столицу Франции, где у него предусмотрены встречи с мировыми лидерами. В частности, он имел разговор с канцлером Австрии.

Лидеры обсудили ситуацию в Украине и возможность мирных переговоров для окончания войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию австрийского канцлера Карла Негаммера в соцсети Х.

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О чем говорили Зеленский и Негаммер

Австрийский лидер обнародовал фото встречи с Владимиром Зеленским и отметил, что его страна стремится к скорейшему окончанию войны в Украине. И для этого Австрия, по его словам, готова стать площадкой для потенциального дипломатического решения этого.

Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принимать будущие мирные переговоры,

– рассказал Негаммер.

Встречу прокомментировал и украинский лидер: "Поблагодарил за поддержку Украины. Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора".

По его словам, он пригласил Австрию присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

К слову, в Елисейском дворце, по данным СМИ, запланирована встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С последним также планирует встретиться новоизбранный президент США, который сейчас тоже находится в Париже. Возможна и трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона.