После визита в США Зеленский планирует встретиться с европейскими лидерами в Лондоне

Президент Владимир Зеленский заявил, что планирует встретиться с лидерами стран Европы в Лондоне. Эта встреча может состояться после визита главы государства в Соединенные Штаты.

Однако, Зеленский не озвучил, с кем именно увидится в Британии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу президента с журналистами, которую транслирует "Суспільне Новини".

Смотрите также Прекращения огня без гарантий безопасности для Украины не будет, – Зеленский

Когда Зеленский встретится с иностранными лидерами

Отметим, что пока поездка украинского президента в Вашингтон еще окончательно не подтверждена.

После визита в Соединенные Штаты, если я поеду, я планирую в Лондон. И сразу после этого мы с европейцами встречаемся у Кира Стармера,

– говорит Зеленский.

Добавим, он опроверг, что будет лететь в Соединенные Штаты в пятницу, 28 февраля. Однако, украинская и американская стороны работают над тем, чтобы принять Зеленского в Вашингтоне.

Глава государства отметил, что очень хочет осуществить визит в США. А также заявил, что для него важно услышать от Соединенных Штатов о помощи для Украины, что она будет "не потом, а сейчас" и не "будет остановлена".