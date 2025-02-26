Однак, Зеленський не озвучив, з ким саме побачиться у Британії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч президента з журналістами, яку транслює "Суспільне Новини".

Дивіться також Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде, – Зеленський

Коли Зеленський зустрінеться з іноземними лідерами

Зазначимо, що наразі поїздка українського президента до Вашингтона ще остаточно не підтверджена.

Після візиту до Сполучених Штатів, якщо я поїду, я планую в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями зустрічаємось у Кіра Стармера,

– каже Зеленський.

Додамо, він спростував, що летітиме у Сполучені Штати в п'ятницю, 28 лютого. Однак, українська та американська сторони працюють над тим, щоб прийняти Зеленського у Вашингтоні.

Глава держави зазначив, що дуже хоче здійснити візит до США. А також заявив, що для нього важливо почути від Сполучених Штатів про допомогу для України, що вона буде "не потім, а зараз" і не "буде зупинена".