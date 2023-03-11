Зеленский ввел масштабные санкции: в "черном" списке оказались и букмекерские конторы

Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против 120 физических и 287 юридических лиц. Таким образом, украинский лидер ввел в действие ранее принятое решение СНБО.

С полным перечнем попавших в "черный" список физических и юридических лиц можно ознакомиться в указе президента от 10 марта.

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Ранее СНБО учла предложения Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины и применила персональные специальные экономические санкции к 120 физическим лицам, большинство из которых – граждане России, но есть также граждане:

Кипра,

Великобритании,

Польша,

Турции,

Нидерланды.

Также ограничительные меры применили к 287 юридическим лицам, среди которых:

российские букмекерские компании,

организаторы лотерей,

ипподромы,

инвестиционные и развлекательные компании.

Ограничительные мероприятия коснулись "Париматч", "Спортлото", "Первая международная букмекерская компания", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Спортбет", "Бетсити", "Матчбет", "Букмекерская контора "Пари", "Марафон", "БК" Олимп" и другие.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Данилов обратился к пророссийским агентам

Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях "передал поздравления" определенным людям и попросил притормозить. Он подчеркнул, что пророссийские нарративы больше не пройдут в Украине. А те, кто будет пытаться расшатать ситуацию, будут иметь дело со Службой безопасности.

На вопрос, что будет с пророссийскими агентами Данилов упомянул о 111 статье Уголовного кодекса Украины. Она напрямую касается государственной измены.