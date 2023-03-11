Зеленский ввел масштабные санкции: в "черном" списке оказались и букмекерские конторы
Источник:указ президента Украины
Президент Владимир Зеленский ввел новые санкции против 120 физических и 287 юридических лиц. Таким образом, украинский лидер ввел в действие ранее принятое решение СНБО.
С полным перечнем попавших в "черный" список физических и юридических лиц можно ознакомиться в указе президента от 10 марта.
Смотрите также США могут арестовать самолет "Роснефти" стоимостью 25 миллиардов долларов
Ранее СНБО учла предложения Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины и применила персональные специальные экономические санкции к 120 физическим лицам, большинство из которых – граждане России, но есть также граждане:
- Кипра,
- Великобритании,
- Польша,
- Турции,
- Нидерланды.
Также ограничительные меры применили к 287 юридическим лицам, среди которых:
- российские букмекерские компании,
- организаторы лотерей,
- ипподромы,
- инвестиционные и развлекательные компании.
Министерству иностранных дел поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Данилов обратился к пророссийским агентам
Секретарь СНБО Алексей Данилов на днях "передал поздравления" определенным людям и попросил притормозить. Он подчеркнул, что пророссийские нарративы больше не пройдут в Украине. А те, кто будет пытаться расшатать ситуацию, будут иметь дело со Службой безопасности.
На вопрос, что будет с пророссийскими агентами Данилов упомянул о 111 статье Уголовного кодекса Украины. Она напрямую касается государственной измены.