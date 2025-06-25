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24 Канал Новости Украины Владимир Зеленский выступает в ПАСЕ: онлайн-трансляция
25 июня, 23:18
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Владимир Зеленский выступил в ПАСЕ: видео и главные тезисы

Ирина Чеботникова

Украинский президент находится в Европе. Вечером 25 июня он обратился к представителям парламентов стран – членов ПАСЕ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского в ПАСЕ

Что сказал Зеленский во время выступления в ПАСЕ 25 июня

 

Зеленский выступает в ПАСЕ: смотрите онлайн-трансляцию

23:28, 25 июня

Присутствующие стоя приветствовали завершение выступления президента аплодисментами.

23:27, 25 июня

Преступление агрессии должно быть зафиксировано, осуждено и наказано. Гаага – идеальное место для этого. Гаага ждет осуществления правосудия.

23:26, 25 июня

Экономические санкции против России важны. Следует поддерживать оборону. И правосудие должно работать так, чтобы военные преступники не могли нигде спрятаться.

23:25, 25 июня

Сегодняшнее соглашение о создании трибунала – только начало. Далее нужны реальные шаги, чтобы привлечь Путина и других преступников к суду.

23:23, 25 июня

Мир нуждается в справедливом историческом приговоре в отношении России.

Он не забудет Нюрнберг. Затем был трибунал по Югославии.

Украина благодарит тех, кто поддержал создание специального трибунала против России.

23:21, 25 июня

Европа отстроила себя как континент мира после двух войн.

Россия же борется против нашего образа жизни.

23:17, 25 июня

Президент начал свое выступление. Он поблагодарил за поддержку.

 

 