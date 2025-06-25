Владимир Зеленский выступил в ПАСЕ: видео и главные тезисы

Украинский президент находится в Европе. Вечером 25 июня он обратился к представителям парламентов стран – членов ПАСЕ.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Зеленского в ПАСЕ.

Что сказал Зеленский во время выступления в ПАСЕ 25 июня

Зеленский выступает в ПАСЕ: смотрите онлайн-трансляцию