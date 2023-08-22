Вы – Герои, вы нужны Украине, – Зеленский выступил на ветеранском форуме

Владимир Зеленский выступил 22 августа на ветеранском форуме. Украинский лидер подчеркнул: это очень символично, что это мероприятие проходит накануне Дня независимости. Ибо наши воины – в основе украинской независимости.

Зеленский подчеркнул, что 24 на 7 продолжается работа ради лучшего в мире оружия для воинов Украины. Результатом визита является не менее 4 новых оборонных пакетов. Главное достижение – открытие поставок для Украины F-16. В частности, договорились о конкретном количестве самолетов от двух государств – Нидерландов и Дании.

Обратите внимание Г реция будет тренировать украинских пилотов на F-16, – Зеленский

"По боевому авиационному показателю Украина будет в топе"

Сейчас идет работа на еще больший результат. Украинский лидер уже встретился с пилотами, которые учатся в Дании. Также украинские пилоты и инженеры начнут обучение в других странах авиационной коалиции.

Все воины неба максимально мотивированы, чтобы как можно быстрее использовать новые боевые самолеты. По боевому авиационному показателю Украина будет в топе сильнейших государств мира. Удастся сохранить больше жизней и военных, и гражданских.

К сожалению, в страшной войне Украина потеряла тысячи самых преданных, смелых и неравнодушных. Тех, кто встал на защиту Украины в 2014 году и после 24 февраля 2022 года. Зеленский почтил их минутой молчания.

Зеленский о политике героев

Украинский лидер заявил, что в этом году основали новую политику героев, новую политику уважения и создание возможности для всех воинов и ветеранов, благодаря которым Украина жива. Все осознают, какая это – ответственность. Зеленский подчеркнул, что уже в рамках форума должностные лица представят пакет первоочередных решений. Это нужно, что ветераны могли интегрироваться в социальную жизнь, вернувшись с войны.

Вы – герои. Вы нужны Украине. Каждый и каждый, кто сражается ради Украины, кто приближал и приближает победу Украины. Миллионы людей воюют и работают ради того, чтобы Украина выстояла и защитила себя,

– подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул: не потерять время жизни – главный принцип в основе политики героев.