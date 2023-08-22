Зеленський наголосив, що 24 на 7 триває робота заради найкращої у світі зброї для воїнів України. Результатом візиту є щонайменше 4 нових оборонних пакетів. Головне досягнення – відкриття постачання для України F-16. Зокрема, домовилися про конкретну кількість літаків від двох держав – Нідерландів та Данії.

Зверніть увагу Греція тренуватиме українських пілотів на F-16, – Зеленський

"За бойовим авіаційним показником Україна буде у топі"

Наразі триває робота на ще більший результат. Український лідер вже зустрівся з пілотами, які навчаються у Данії. Також українські пілоти та інженери почнуть навчання в інших країнах авіаційної коаліції.

Усі воїни неба мотивовані максимально, аби якнайшвидше використати нові бойові літаки. За бойовим авіаційним показником Україна буде у топі найсильніших держав світу. Вдасться зберегти більше життів і військових, і цивільних.

На жаль, у страшній війні Україна втратила тисячі найбільш відданих, сміливих та небайдужих. Тих, хто став на захист України у 2014 році та після 24 лютого 2022 року. Зеленський вшанував їх хвилиною мовчання.

Зеленський про політику героїв

Український лідер заявив, що цьогоріч заснували нову політику героїв, нову політику шани та створення можливості для всіх воїнів та ветеранів, завдяки яким Україна – жива. Всі усвідомлюють, яка це – відповідальність. Зеленський наголосив, що вже у межах форуму посадовці представлять пакет першочергових рішень. Це необхідно, що ветерани могли інтегруватися у соціальне життя, повернувшись з війни.

Ви – герої. Ви потрібні Україні. Кожен і кожна, хто б'ється заради України, хто наближав та наближає перемогу України. Мільйони людей воюють і працюють заради того, щоб Україна вистояла та захистила себе,

– наголосив президент.

Зеленський наголосив: не втратити час життя – головний принцип в основі політиці героїв.