Путин убил Пригожина, – Зеленский рассказал, что известно Украине

Владимир Зеленский во время саммита "Ялта" прокомментировал гибель предводителя вагнеровцев Евгения Пригожина. Украинский лидер отметил, что "на одного террориста стало меньше".

Украинский лидер отметил, что "двухсотый" Пригожин существенно повлиял на моральное состояние россиян, сообщает 24 Канал. Граждане страны-террориста привыкли прикрываться вагнеровцами и бросать их вперед на поле боя. Для Украины все, что произошло – конечно плюс.

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Путин сдулся – как человек, как политик. Он убил Пригожина – по крайней мере такая информация у нас есть,

– подчеркнул Зеленский.

"Это говорит о слабости Путина"

Ранее украинский лидер отмечал, что Путин патологически боится потерять свою власть. "Бункерный дед" боится даже якобы своих бывших "друзей" и ликвидирует их.

Тогда Зеленский заметил: если Путин убил Пригожина, это говорит о слабости главы Кремля, который испугался своего конкурента. Однодневный так называемый мятеж Пригожина продемонстрировал России и всему миру, что Путин был неспособен контролировать ситуацию в стране-террористе.

После "мятежа" Пригожина можно было заключить в тюрьму. В то же время Путин отказался действовать по так называемым "законам" России. Этим он продемонстрировал, что не доверяет и судебной системе России.