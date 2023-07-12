Украина никогда не обменяет свои территории на статус или замороженный конфликт, – Зеленский

Украина будет возвращать все свои территории. Владимир Зеленский подчеркнул, что их никогда не обменивают на какой-либо статус или замороженный конфликт.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал во время саммита НАТО. Президент подчеркнул, что всегда говорит об этом. Партнеры ясно знают его позицию.

Обратите внимание Воллес посоветовал Украине быть благодарнее западной помощи: Зеленский уже ответил

Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одна деревня, где живет один дедушка. Мы не отдадим наши территории. И не будем менять на любой замороженный конфликт,

– подчеркнул Зеленский.

О чем еще Зеленский говорил во время пресс-конференции

Украинский лидер подчеркнул, что Украина получила "объединение" от стран, входящих в НАТО. По словам Зеленского, "мы получили недвусмысленность того, что Украина будет у НАТО". Приоритетным результатом саммита НАТО стало то, что страны G7 приняли декларацию по "гарантиям безопасности для Украины". Именно они будут действовать по пути нашей страны в Альянс.

Кроме того, обсуждали поставки Украине оружия. Зеленский заверил, что поддержка Украины не будет уменьшаться.

"У нас мощная армия и когда мы будем в НАТО, она может обеспечить безопасность на территории других государств", – подчеркнул украинский лидер.

Воины ВСУ успешно освобождают украинские территории и наносят врагу колоссальные потери.