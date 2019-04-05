13:11
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Владимир Кличко предлагает Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA, он уже отправил запрос

      57 Читати новину українською
      Владимир Кличко
      Владимир Кличко / facebook.com/KlitschkoOfficial

      Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы в WADA.

      Кличко заверил, что может помочь Порошенко и Зеленскому с организацией сдачи анализов.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      Сегодняшние утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Действительно, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это отдельно и причем в "своей лаборатории".

      Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так по-любительски. Доверьтесь профессионалам!,
      – написал Кличко в своем Facebook.

      Также Кличко добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.

      Что такое WADA?Независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году. Штаб-квартира ВАДА размещается в Монреале (Канада), текущий президент ВАДА Джон Фэйхи. В агентстве страны представляются по географическому принципу согласно пяти олимпийским регионам: Африка (3 члена), Америка (5), Азия (4) Европа (6), Океания (2).

      В 2014 году под эгидой ВАДА было проведено 283 тысячи проб на допинг у спортсменов. Пробы проводили спортивные федерации и национальные антидопинговые организации в 32 лабораториях всего мира. В более трех тысячах анализах обнаружили запрещенные вещества. Среди национальных антидопинговых организаций больше всего выполнили проверок Китай (13 тысяч), Россия (12 тысяч) и Германия (9 тысяч).

      Среди спортивных дисциплин больше всего проверялось в футболе – 31 тысяча проба (144 образца содержали запрещенные вещества). Среди других олимпийских видов спорта наибольшее количество анализов проведено в легкой атлетике (25 тысяч), велосипедном спорте (22 тысячи) и водных видах спорта (12 тысяч). Меньше всего – в керлинге (306).

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

       

      blog_ava
      Зеленский сдал кровь перед дебатами: фото и видео
      сегодня
      2350
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Дебаты Зеленского с Порошенком Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Кличко Допинг Спорт
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      сегодня , 12:31 НСК "Олимпийский": что известно о стадионе, где могут состояться президентские дебаты
      104
      "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      сегодня , 12:00 "Да, парєнь, ти оголосив мені війну". Як суддя-викривач боровся з тиском керівництва суду
      Фундація DEJURE 504
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня , 10:25 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 9363
      Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      сегодня , 08:40 Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые
      Блог Соцмережі 3691
      Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      сегодня , 08:27 Закон о выборах президента: что нужно знать о втором туре
      Євгенія Мазур 2249
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук