Владимир Кличко предлагает Порошенко и Зеленскому сдать анализы в WADA, он уже отправил запрос

Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко предлагает кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому сдать анализы в WADA.

Кличко заверил, что может помочь Порошенко и Зеленскому с организацией сдачи анализов.

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Сегодняшние утренние новости о сдаче "допинг контроля" кандидатами в президенты Украины меня удивили и немного рассмешили! Действительно, если бы так спортсмены сдавали тесты на допинг, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это отдельно и причем в "своей лаборатории".

Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу международной организации World Anti-Doping Agency. Могу организационно помочь в этом процессе, чтобы это не выглядело так по-любительски. Доверьтесь профессионалам!,

– написал Кличко в своем Facebook.

Также Кличко добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и надеется, что кандидатам в президенты не откажут.

Что такое WADA?Независимая структура, осуществляющая координацию борьбы с допингом в спорте. Основана в 1999 году. Штаб-квартира ВАДА размещается в Монреале (Канада), текущий президент ВАДА Джон Фэйхи. В агентстве страны представляются по географическому принципу согласно пяти олимпийским регионам: Африка (3 члена), Америка (5), Азия (4) Европа (6), Океания (2).



В 2014 году под эгидой ВАДА было проведено 283 тысячи проб на допинг у спортсменов. Пробы проводили спортивные федерации и национальные антидопинговые организации в 32 лабораториях всего мира. В более трех тысячах анализах обнаружили запрещенные вещества. Среди национальных антидопинговых организаций больше всего выполнили проверок Китай (13 тысяч), Россия (12 тысяч) и Германия (9 тысяч).



Среди спортивных дисциплин больше всего проверялось в футболе – 31 тысяча проба (144 образца содержали запрещенные вещества). Среди других олимпийских видов спорта наибольшее количество анализов проведено в легкой атлетике (25 тысяч), велосипедном спорте (22 тысячи) и водных видах спорта (12 тысяч). Меньше всего – в керлинге (306).

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