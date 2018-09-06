Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине

Владимир Путин – это имя несет ненависть, агрессию и страдания. Знаем ли мы достаточно о том, кто стал главным врагом Украины и всего Запада? Как он выстраивал и укреплял свою мафиозную власть в России? Почему из агента КГБ превратился в президента России и военного преступника?

24 канал рассказывает главные моменты из биографии кремлевского карлика.

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Детство, юность и образование

Владимир Путин родился в Санкт-Петербурге в семье обычных рабочих из Тверской области. Его отец был участником Второй мировой, мама пережила блокаду. Родные Путина были малограмотными, высоких должностей никогда не занимали. Он был третьим сыном в семье. Двое старших братьев умерли в детстве. Семья жила очень бедно.

С детства Путин занимался самбо. Из-за бедности семьи тренировался в шерстяных носках вместо кожаных борцовок. Однако был перспективным спортсменом. Вероятно, именно благодаря этому окончил юридический факультет. Тренировкам он уделял больше внимания, чем учебе. Еще студентом вступил в КПСС и оставался ее членом до запрета партии в 91-м году.

Путин имеет звание мастера спорта по самбо и дзюдо. Любит этим хвастаться

КГБешная "Моль"

В 1973 году стал мастером по самбо, был чемпионом Ленинграда. Попал на работу в Комитет государственной безопасности на 4 курсе обучения в Ленинградском государственном университете. Сначала его завербовали в качестве "внештатного работника" КГБ, а с 75-го года взяли в структуру официально. С 1985-го по 1990-й год работал на КГБ в Дрездене. Официально – в должности заведующего Домом дружбы СССР – ГДР. Во время работы в спецслужбе получил агентурное имя "Моль". В связи со своей КГБешной деятельностью в ФРГ свободно владеет немецким. По словам Путина, после падения Берлинской стены сам подал рапорт об увольнении из КГБ.

Путин прослужил в КГБ почти 16 лет – с 1975-го по 1991-й

Первые успехи в политике и обвинения в коррупции

После этого начинает работать в мэрии Санкт-Петербурга времен Анатолия Собчака. С именем Путина связывают создание первой валютной биржи в Петербурге.

Своей политической карьерой Путин во многом обязан Собчаку

С 1996-го по 1998-й год работает в администрации президента России Бориса Ельцина. А в 1998-м возглавляет Федеральную службу безопасности. С 1999-го параллельно занимает должность секретаря совета безопасности России.

В 1997-м защитил кандидатскую диссертацию, которая оказалась почти дословным переводом статьи "Стратегическое планирование и политика" профессоров Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда, написанной учеными в 1978 году.

В августе 1999-го года журналисты Олег Лурье и Инга Савельева обвинили Путина в коррупции во время приватизации, хищении бюджетных средств, связях с криминальным миром и других противоправных действиях. Но это не помешало ему стать и.о. премьер-министра РФ. Впоследствии Ельцин объявил его своим преемником на посту. 16 августа 1999-го года Путин официально возглавил правительство. А в новогоднем обращении Ельцин заявил, что уходит в отставку, после него и.о. становится не кто иной, как Путин.

Ельцин даже обсуждал назначение Путина своим преемником с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном

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Премьерство катастроф и президентство агрессии

За период премьерства Путина по России прогремела серия террористических актов – взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске (тогда погибло более 300 человек), а также вторжение боевиков в Дагестан. Существуют версии, согласно которым Путину это было выгодно: для создания благоприятного общественного мнения перед вводом войск в Чечню и победы на выборах.

В 1999 году начинается Вторая русско-чеченская война, а в 2000 Путин впервые становится президентом РФ. Добравшись до самой высокой должности в стране, он сразу же начал усиливать давление на олигархов, в том числе на Бориса Березовского и Владимира Гусинского. Под удар попадают и так называемые "независимые" СМИ, которые на самом деле контролировались частными лицами.

В том же году затонула подводная лодка "Курск". Лишь через четыре дня после трагедии Путин дал команду начать полномасштабную спасательную операцию.

Абсолютно непрофессионально Путин ведет себя и во время захвата чеченскими террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в здании Театрального центра на Дубровке, в Москве. Тогда из 900 заложников погибли более 150 человек. Информацию о трагедии замалчивали. Ее отголоски не повлияли на популярность Путина среди населения, и через 4 года на выборах его поддержало более 70% избирателей.

Трагедия "Норд-Оста" не заставила россиян задуматься над последствиями президентства Путина

В 2007 году появляется так называемый "План Путина". С лозунгом "План Путина – победа России" он проводит в парламент партию "Единая Россия". Между тем, когда Путин ее возглавил, он не был членом этой политсилы.

В 2008-м Россия нападает на Грузию. В этом же году преемником Путина в кресле лидера РФ становится Дмитрий Медведев – абсолютно ручной президент, которым Путин руководит, лишь формально выполняя обязанности премьер-министра.

После выборов в 2012 Путин и Медведев просто меняются креслами. Путина неоднократно обвиняли в чрезмерном давлении на крупный бизнес, расцвете коррупции и бюрократии. Как пример – судебные процессы над российским олигархом, экс-главой нефтяной компании ЮКОС Михаилом Ходорковским, которые получили мировую огласку и были обозначены как политически заказанные и юридически беспочвенные. В 2013 году, перед Олимпиадой в Сочи Путин помиловал Ходорковского, после чего тот эмигрировал на Запад.

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2014 год: путинская Россия оккупирует Крым и начинает ужасную войну на территории украинского Донбасса. С тех пор РФ постоянно попадает под санкции других стран. Это крайне негативно влияет на экономику страны, которая постепенно становится изгоем на мировой политической арене. Пока на востоке Украины продолжается война, президент России начинает военную интервенцию в Сирию (2015 год). В этом же году становится известно о смерти главного политического оппонента Путина – лидера российской оппозиции Бориса Немцова, тело которого нашли 27 февраля на Большом Москворецком мосту вблизи Кремля. Большинство аналитиков уверены, что приказ киллерам об убийстве Немцова отдал Путин.

В 2015 году Путин уничтожил своего последнего политического соперника в России – Бориса Немцова

Однако и на этот раз тяжелая экономическая ситуация в России и агрессивное поведение Кремля на международной арене не останавливает россиян голосовать за своего "старого-нового" лидера. Так, в 2018 Путин в четвертый раз одерживает победу на выборах президента. В этот раз его вроде поддержали более 76% избирателей.

Постскриптум

Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер, которого называют "врагом Кремля №1" из-за его антипутинской деятельности, уверяет, что российский президент хранит на счетах в швейцарских банках 200 миллиардов долларов.

Действия Путина журналисты и политические деятели неоднократно характеризовали как терроризм, а его режим в мире приравнивают к фашистскому. Ряд общественных организаций требуют признать главу Кремля военным преступником. Трибунала над Путиным в Гааге ждут во многих странах мира, куда успела добраться рука Кремля.

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