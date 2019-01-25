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      Зеленский озвучил предвыборную программу: основные тезисы

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      Предвыборная программа Зеленского 2019 - текст документа
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      После того, как шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК, без пяти минут кандидат в президенты раздал присутствующим журналистам свою предвыборную программу. 24 канал предлагает Вам ознакомиться с основными ее тезисами.

      Идеальная Украина от Владимира Зеленского

      В начале своей программы Владимир Зеленский очерчивает свое видение идеальной Украины, или, по его словам, его мечты.

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      Украина мечты Владимира Зеленского – это страна, где, в частности,:

      – возможно быстро получить загранпаспорт и проголосовать;

      – украинцы не будут искать работу за рубежом;

      – молодые семьи спокойно себе могут позволить приобрести даже загородный дом;

      – врачи и учителя получают достойную заработную плату, а пенсионеры – пенсию;

      – коррупционеры сидят в тюрьмах;

      – талантливая и умная молодежь без проблем может получить хорошую работу;

      – есть качественные дороги.

      Как Зеленский будет реформировать экономику Украины

      Также Зеленский обещает сделать Украину богатой. Для этого он предлагает введение "нулевой декларации" для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных.

      В то же время юморист планирует заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. По его убеждению, это даст больше свободы для развития бизнеса и снизит административное давление.

      Что Зеленский намерен делать для развития экономики Украины:

      – вывести ее из тени и сделает прозрачной;

      – создать условия для свободы конкуренции;

      – развивать внутреннее производство;

      – предоставлять долгосрочное недорогое кредитование;

      – обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам;

      – сформировать прозрачный рынок земли.

      Среди предложений Зеленского выделим экономический паспорт украинца. Этот документ позволит, начиная с рождения человека, накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. п.). А после достижения совершеннолетия граждане Украины должны получить эти накопления как собственный стартовый капитал.

      Как Зеленский "будет капитально ремонтировать инфраструктуру":

      – способствовать строительству дорог по европейским стандартам;

      – делать все, чтобы был автоматический контроль за весом и скоростью авто;

      – намерен восстановить аэропорты в каждом областном центре;

      – хочет с ЕС подписать соглашение об "открытом небе";

      – способствовать устранению монополии на транспорте.

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      Акценты Зеленского в социальном секторе

      По словам Зеленского, он в статусе президента будет уделять большое внимание медицине (прежде всего, профилактике заболеваний) и образованию. Шоумен хочет ввести принцип "деньги ходят за студентом". То есть, каждый талантливый молодой украинец во время обучения в школе должен получить образовательный ваучер, который он сможет потратить на обучение в любом учреждении высшего образования.

      Кроме того, он намерен создать комфортную страну, где молодежь будет получать качественное образование, трудоустройство и пространство для реализации, а старшее поколение – достойное пенсионное обеспечение.

      Относительно последнего, новоиспеченный политик планирует перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это означает, что все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не исчезнут в фондах, а будут переходить в наследство.

      Планирует Зеленский продолжить и обеспечение монетизации льгот и субсидий. Также он обещает активно бороться с коррупцией и способствовать прозрачной и беспрепятственной работе антикоррупционных органов, в частности Высшего антикоррупционного суда.

      Делает Зеленский акцент и на развитие экологии. Кроме того, он Украину превратит в "электронную страну" – со свободным доступом к интернету, с автоматизацией всех публичных процессов, в частности по формированию и использованию бюджетов, а также по проведению тендеров и закупок. Также политик планирует сделать, чтобы граждане Украины могли голосовать на выборах и референдумах через интернет.

      Первым своим законопроектом Зеленский обещает внести "О народовластии". Согласно этому документу, народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдум и другие формы прямой демократии. В то же время он отмечает, что выборы в парламент и местные советы должны проходить по прозрачным спискам.

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      Приоритеты Зеленского по сектору безопасности

      Одной из основных задач Зеленский ставит себе мир в Украине, возвращение оккупированных территорий и принуждение страны-агрессора (России) возместить причиненные убытки.

      По его убеждению, Украина должна двигаться в направлении НАТО. Однако, перед тем, как войти в Альянс, стоит провести референдум. Относительно армии, он хочет зарплаты украинских военных сделать такими, как в натовских странах.

      Также Зеленский будет добиваться, чтобы СБУ не занималась экономическими преступлениями.

      Предвыборная программа Владимира Зеленского: документ

       

      Что известно про поход Зеленского в президенты?31 декабря за минуту до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко показали приветственное слово лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. Во время своей речи он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию. 21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. 25 января шоумен подал документы для участия в выборах в ЦИК. По словам Зеленского, если его поход в президенты будет провальным, то он вернется в развлекательный бизнес.

      ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ О ЗЕЛЕНСКОМ КАК КАНДИДАТЕ В ПРЕЗИДЕНТЫ:​
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Публикации
      Источник: 24 канал
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