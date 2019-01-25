Зеленский озвучил предвыборную программу: основные тезисы
После того, как шоумен и лидер "Квартала 95" Владимир Зеленский подал документы в ЦИК, без пяти минут кандидат в президенты раздал присутствующим журналистам свою предвыборную программу. 24 канал предлагает Вам ознакомиться с основными ее тезисами.
Идеальная Украина от Владимира Зеленского
В начале своей программы Владимир Зеленский очерчивает свое видение идеальной Украины, или, по его словам, его мечты.
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Украина мечты Владимира Зеленского – это страна, где, в частности,:
– возможно быстро получить загранпаспорт и проголосовать;
– украинцы не будут искать работу за рубежом;
– молодые семьи спокойно себе могут позволить приобрести даже загородный дом;
– врачи и учителя получают достойную заработную плату, а пенсионеры – пенсию;
– коррупционеры сидят в тюрьмах;
– талантливая и умная молодежь без проблем может получить хорошую работу;
– есть качественные дороги.
Как Зеленский будет реформировать экономику Украины
Также Зеленский обещает сделать Украину богатой. Для этого он предлагает введение "нулевой декларации" для бизнеса – каждый бизнесмен за 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы, а полученные средства пойдут на уменьшение тарифов для малообеспеченных.
В то же время юморист планирует заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал. По его убеждению, это даст больше свободы для развития бизнеса и снизит административное давление.
Что Зеленский намерен делать для развития экономики Украины:
– вывести ее из тени и сделает прозрачной;
– создать условия для свободы конкуренции;
– развивать внутреннее производство;
– предоставлять долгосрочное недорогое кредитование;
– обеспечить потребности государства благодаря собственным энергетическим ресурсам;
– сформировать прозрачный рынок земли.
Среди предложений Зеленского выделим экономический паспорт украинца. Этот документ позволит, начиная с рождения человека, накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т. п.). А после достижения совершеннолетия граждане Украины должны получить эти накопления как собственный стартовый капитал.
Как Зеленский "будет капитально ремонтировать инфраструктуру":
– способствовать строительству дорог по европейским стандартам;
– делать все, чтобы был автоматический контроль за весом и скоростью авто;
– намерен восстановить аэропорты в каждом областном центре;
– хочет с ЕС подписать соглашение об "открытом небе";
– способствовать устранению монополии на транспорте.
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Акценты Зеленского в социальном секторе
По словам Зеленского, он в статусе президента будет уделять большое внимание медицине (прежде всего, профилактике заболеваний) и образованию. Шоумен хочет ввести принцип "деньги ходят за студентом". То есть, каждый талантливый молодой украинец во время обучения в школе должен получить образовательный ваучер, который он сможет потратить на обучение в любом учреждении высшего образования.
Кроме того, он намерен создать комфортную страну, где молодежь будет получать качественное образование, трудоустройство и пространство для реализации, а старшее поколение – достойное пенсионное обеспечение.
Относительно последнего, новоиспеченный политик планирует перейти от солидарной к накопительной пенсионной системе. Это означает, что все страховые накопления, сделанные человеком за жизнь, не исчезнут в фондах, а будут переходить в наследство.
Планирует Зеленский продолжить и обеспечение монетизации льгот и субсидий. Также он обещает активно бороться с коррупцией и способствовать прозрачной и беспрепятственной работе антикоррупционных органов, в частности Высшего антикоррупционного суда.
Делает Зеленский акцент и на развитие экологии. Кроме того, он Украину превратит в "электронную страну" – со свободным доступом к интернету, с автоматизацией всех публичных процессов, в частности по формированию и использованию бюджетов, а также по проведению тендеров и закупок. Также политик планирует сделать, чтобы граждане Украины могли голосовать на выборах и референдумах через интернет.
Первым своим законопроектом Зеленский обещает внести "О народовластии". Согласно этому документу, народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдум и другие формы прямой демократии. В то же время он отмечает, что выборы в парламент и местные советы должны проходить по прозрачным спискам.
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Приоритеты Зеленского по сектору безопасности
Одной из основных задач Зеленский ставит себе мир в Украине, возвращение оккупированных территорий и принуждение страны-агрессора (России) возместить причиненные убытки.
По его убеждению, Украина должна двигаться в направлении НАТО. Однако, перед тем, как войти в Альянс, стоит провести референдум. Относительно армии, он хочет зарплаты украинских военных сделать такими, как в натовских странах.
Также Зеленский будет добиваться, чтобы СБУ не занималась экономическими преступлениями.
Предвыборная программа Владимира Зеленского: документ
Что известно про поход Зеленского в президенты?31 декабря за минуту до Нового года на телеканале "1+1" вместо выступления Президента Украины Петра Порошенко показали приветственное слово лидера "Квартала 95" Владимира Зеленского. Во время своей речи он, в частности, заявил, что официально идет в Президенты Украины, а на следующий день уже начал открытую президентскую кампанию. 21 января партия Зеленского "Слуга народа" официально его выдвинула кандидатом в президенты. 25 января шоумен подал документы для участия в выборах в ЦИК. По словам Зеленского, если его поход в президенты будет провальным, то он вернется в развлекательный бизнес.