Более 3 лет был в плену: в Украину вернули журналиста Владимира Чертушкина

В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись воины, которые защищали Украину на разных направлениях. Среди тех, кого удалось освободить, есть и защитники Мариуполя.

Домой после более чем трехлетнего плена вернулся защитник Мариуполя журналист Владимир Чертушкин, передает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Смотрите также Никто не в состоянии сломать волю, – Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена

Защитник Мариуполя

Радостную весть об освобождении Владимира в Facebook сообщила его жена – Анна.

Дорогие друзья! С большой радостью сообщаю, что нашего Вову освободили! Он наконец дома!,

– говорится в посте.

В мирном Мариуполе Владимир работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". В ряды Вооруженных сил Украины вступил незадолго до вторжения России. В январе 2022 года получил должность пресс-офицера 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя.

С первых дней российского вторжения стал на защиту своего города, находился на "Азовстали", а затем с побратимами оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочерью. Теперь семья сможет быть снова вместе.

Журналист Чертушкин вернулся с плена / Фото Мариупольский городской совет