Более 3 лет был в плену: в Украину вернули журналиста Владимира Чертушкина
- После трехлетнего плена в Украину вернулся журналист и защитник Мариуполя Владимир Чертушкин.
- Владимир работал в газетах Мариуполя, был пресс-офицером 109-й бригады.
- В начале вторжения стал на защиту Мариуполя, находился на "Азовстали".
В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись воины, которые защищали Украину на разных направлениях. Среди тех, кого удалось освободить, есть и защитники Мариуполя.
Домой после более чем трехлетнего плена вернулся защитник Мариуполя журналист Владимир Чертушкин, передает 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Смотрите также Никто не в состоянии сломать волю, – Зеленский показал первые разговоры воинов с родными после плена
Защитник Мариуполя
Радостную весть об освобождении Владимира в Facebook сообщила его жена – Анна.
Дорогие друзья! С большой радостью сообщаю, что нашего Вову освободили! Он наконец дома!,
– говорится в посте.
В мирном Мариуполе Владимир работал в газетах "Ильичевец" и "Приазовский рабочий". В ряды Вооруженных сил Украины вступил незадолго до вторжения России. В январе 2022 года получил должность пресс-офицера 109-й отдельной бригады территориальной обороны Мариуполя.
С первых дней российского вторжения стал на защиту своего города, находился на "Азовстали", а затем с побратимами оказался в плену. Более трех лет в Украине его ждали жена с дочерью. Теперь семья сможет быть снова вместе.
Журналист Чертушкин вернулся с плена / Фото Мариупольский городской совет