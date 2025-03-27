Путин теряет авторитет в Кремле: решение о его отстранении может принять интересный круг людей

Владимир Путин начинает терять авторитет даже среди своего круга людей, большинство из которых уже задумываются над его заменой. Российский диктатор понемногу отвергает всех своих "друзей" для уменьшения риска.

Единственная его надежда – круг, который сформировался рядом с его семьей. Об этом 24 Каналу рассказал писатель, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, заметив, что даже среди этих людей есть те, кто может отодвинуть Путина от власти.

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Кто может решиться отстранить Путина

По словам писателя, российский диктатор перестал выполнять свою функцию, которая позволяла ему держаться все годы у власти. Путин больше не "арбитр", его перестали слушаться.

Даже Рамзан Кадыров сейчас переписывает свои активы и детей, ведь боится, что когда Путин потеряет власть, их у него заберут.

Уже у многих есть понимание, что Путин не нужен. Теперь есть важный технический момент – несколько человек должны решиться что-то сделать, чтобы российского диктатора кто-то заменил. Человек имеет власть уже 25 лет, это зло не вечное,

– подчеркнул он.

Мурзагулов отметил, что Путин теряет свой авторитет и нет в окружении людей, которым бы мог доверять. Российский диктатор отвергает от себя даже давних друзей – Сергея Шойгу, Николая Патрушева и тому подобное. В таких случаях диктаторы имеют только один вариант – семья.

"У Путина есть дочь Екатерина Тихонова, возле которой сформировались люди. Их в кулуарах России называют "тихоновский кружок", который фактически уже руководит страной, – сказал писатель.

Одним из "гигантов" этого круга людей является Кирилл Дмитриев, который возглавляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и помогает российскому диктатору в международных вопросах. Мурзагулов выразил убеждение, что карьера Дмитриева будет еще расти.

Вероятнее всего, как бы это ни было странно, именно из круга семьи Путина и выйдет решение о его отстранении. Не исключено, что будет вариант физического отстранения. Не дочь это сделает, но там есть люди, которые на это способны,

– подчеркнул он.

Писатель добавил, что после замены российского диктатора ситуация в России изменится в лучшую сторону.

К слову, президент Украины заявил, что потеря Путиным своей силы – это дело времени. Именно время может "подвести" диктатора, когда он умрет – все закончится.