путина обманули с зерновыми соглашениями: Шейтельман назвал "виновного"
владимир путин пожаловался, что его якобы "надули" с соглашениями по вывозу украинского зерна по Черному морю. Действительно, можно констатировать, что путина обманули, но сделал это один из его ближайших соратников.
На протяжении широкомасштабного вторжения в Украину путин делали акцент на трех шантажах, впрочем, все попытки проваливаются одна за другой. Об этом в эфире 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Провальный шантаж путина
Первым шантажом были ядерные угрозы кровавого диктатора. Еще с марта россия постоянно угрожала применением ядерного оружия.
Он был остановлен, когда Великая Британия и США ответили, что сразу же нанесут ответный удар по россии, если оно применит ядерное оружие против Украины. Фактически, так закончился ядерный шантаж,
– вспомнил политтехнолог.
Второй российский шантаж – зерновой. По мнению эксперта, этим шантажом россияне обманули друг друга. Мол, эта договоренность удивила фактически сразу.
"Почему? Ведь россия по ней ничего не получала – она просто нам разрешила вывозить зерно, зарабатывать деньги, использовать порты. А что россия получила из этого? Ничего", – заявил Михаил Шейтельман.
Он считает, что путина зерновым соглашением по-настоящему обманули, а Сергей Лавров, не приходя в сознание, пообещал лидеру кремля, что с россии за это снимут санкции.
путин же откровенно сам признавался в интервью, что за зерно он хочет снятия санкций с мельниченко, являющегося крупнейшим производителем удобрений в россии. Хотя прямо фамилию не называл, но намекал,
– рассказал политтехнолог.
Он убежден, что в этой ситуации путина действительно обманули. Впрочем, сделал это лавров – он заверил, что "обо всем договорился", но на самом деле это не было так.
К слову, относительно третьего шантажа – здесь говорится о шантаже по поводу Запорожской атомной электростанции.
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Зерновые сделки:
- Договоренность по вывозу украинского зерна по Черному морю из заблокированных украинских портов была достигнута в конце июля. Тогда Украина и россия подписали соглашения с ООН и Турцией, но не подписывали никаких договоренностей между собой.
- После августа – первого месяца, когда действовали договоренности – в украинском правительстве отчитались об экспорте 1,7 миллиона тонн продовольствия морским путем. В сентябре этот показатель планируется увеличить до 3 миллионов тонн.