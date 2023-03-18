Таким мнением в эфире 24 Канала поделился общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин. Но в то же время он подчеркнул, что обычно диктаторы хорошо не заканчивают.

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Путин у разбитого корыта

Юрий Рашкин считает, что Путин начал войну, которая ему не нужна. Он может все остановить одномоментно, а его пропагандистская команда смягчит падение "лидера". Впрочем, глава Кремля выбирает разбитое корыто.

"Продолжение войны с помощью Китая только усугубит ситуацию для России. Потому что война закончится, а санкции – нет. И голова Путина должна быть частью этих санкций", – отметил спикер.

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Проверка Путина на прочность

Американский политический деятель отмечает, что сейчас идет строгая проверка Владимира Путина на прочность – такого он еще не чувствовал. А на позициях мировых лидеров давно отстает.

"Когда год назад началась великая война, было очевидно, что подписывать договор о мире будет не Путин. Потому что человек в такой ситуации и мир, который пытался договориться, а получил вот такое, не будет вести с ним переговоры. Ему нельзя доверять", – отметил Рашкин.

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