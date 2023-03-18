Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився громадський і політичний діяч зі США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін. Але водночас він підкреслив, що зазвичай диктатори добре не закінчують.

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Путін біля розбитого корита

Юрій Рашкін вважає, що Путін розпочав війну, яка йому була не потрібна. Він може все зупинити в один момент, а його пропагандистська команда пом'якшить падіння "лідера". Утім, очільник Кремля обирає розбите корито.

"Продовження війни за допомогою Китаю тільки погіршить ситуацію для Росії. Тому що війна закінчиться, а санкції – ні. І голова Путіна має бути частиною цих санкцій", – відзначив спікер.

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Перевірка Путіна на міцність

Американський політичний діяч зазначає, що зараз йде сувора перевірка Владіміра Путіна на міцність – такого він ще не відчував. А на позиціях світових лідерів давно пасе задніх.

"Коли рік тому розпочалася велика війна, було очевидно, що підписувати договір про мир буде не Путін. Тому що людина в такій ситуації і світ, який намагався домовитися, а отримав ось таке, не буде вести з ним перемовини. Йому не можна довіряти", – відзначив Рашкін.

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