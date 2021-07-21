Зеленского официально пригласили в США: в Белом доме назвали дату

Владимира Зеленского пригласили посетить Соединенные Штаты Америки. Президента Украины приглашают в Белый дом 30 августа.

Соответствующее приглашение появилось на сайте Белого дома 21 июля. Там заверили, что президент Джо Байден ждет визита Владимира Зеленского в конце августа.

Заметьте Ждем официального приглашения, – у Зеленского рассказали о визите в США

Президента Украины пригласили нанести официальный визит в США

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