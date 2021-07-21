Зеленского официально пригласили в США: в Белом доме назвали дату
21 июля 2021 , 20:00Читати новину українською
Источник:пресс-служба Белого дома
Владимира Зеленского пригласили посетить Соединенные Штаты Америки. Президента Украины приглашают в Белый дом 30 августа.
Соответствующее приглашение появилось на сайте Белого дома 21 июля. Там заверили, что президент Джо Байден ждет визита Владимира Зеленского в конце августа.
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