Путину могут выдать новый ордер: за что будут судить диктатора

Появились доказательства, что Россия планировала повлечь за собой умышленный голод в Украине и готовилась к этому заранее. Потому Международный уголовный суд может выдать новый ордер на задержание Владимира Путина.

Об этом говорится в новом отчете международной юридической компании по правам человека Global Rights Compliance (GRC). По их информации, Россия активно готовилась похитить запасы украинского зерна, ведь целью было уморить украинцев голодом.

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Россия готовилась еще в 2021 году

Согласно новым данным, когда российские танки пересекли границу Украины в феврале 2022 года, оккупанты намеренно нацелились на богатые зерном районы и инфраструктуру по производству продовольствия.

Как отмечают эксперты, еще в конце декабря 2021 года, российский оборонный подрядчик начал закупать грузовики для перевозки зерна, а также три новых 170-метровых сухогруза. По мнению специалистов, это свидетельствует о плане хищения украинского продовольствия "в беспрецедентных масштабах".

Оккупанты воровали зерно

Кроме этого, менее чем через неделю после вторжения Россия начала захватывать украинские фермы. Тогда ежедневно оккупанты экспортировали 12 тысяч тонн зерна с оккупированных территорий.

Россию ждет наказание

Цель исследования, которое провели специалисты GRC, состоит в том, чтобы предоставить Международному уголовному суду доказательства, что Россия хотела использовать голод, как инструмент войны. Это позволит начать первое в истории судебное преследование такого рода.

Партнерша Global Rights Compliance Катриона Мердок говорит, "Очень вероятно", что Россию признают виновной. И тогда Международный уголовный суд в Гааге сможет выдать Путину еще один ордер на арест.

Международный уголовный суд уже выдал Путину орден по обвинению в насильственной депортации украинских детей в Российскую Федерацию.

Россия не только применила многосторонний подход, осаждая гражданское население и разрушая критически важную инфраструктуру, но и заранее спланировала захват и хищение украинской сельскохозяйственной продукции,

– сказала Мердок The Independent.

Она добавила, что Москва спровоцировала глобальный продовольственный кризис и атаковала сельскохозяйственный сектор Украины, использовав это как инструмент войны.

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