Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. Он сказал, кто лично проверяет информацию, которая затем попадает в руки главы Кремля.

Смотрите также Ситуация усугубляется, – экспремьер России объяснил, почему Путин начал признавать влияние санкций.

Либо беги, или лги

С каждым днем в России все больше лжи. Военное руководство сознательно не рассказывает Путину об истинном положении дел на фронте. Они понимают свой провал и, таким образом, пытаются оттянуть момент полного краха, отметил Олевский. Но в один день правда станет известна.

"Или у них нет больших планов на будущее, или они собираются куда-то убежать – здесь два варианта. Потому что даже некоторые российские комментаторы обсмеяли эти "слитые" в сеть документы по контрнаступлению ВСУ. Но военное ведомство сознательно все умалчивает перед Путиным", – сказал оппозиционный журналист.

Тимур Олевский о российской пропаганде: смотреть видео

Большая информационная стирка

Тимур Олевский отметил, что американский журналист Эван Гершкович, задержанный в России, работал над сенсационным материалом. Касался он именно того, что непосредственно Патрушев проверяет и корректирует информацию для Путина.

"После этой статьи у него начались неприятности, которые закончились арестом. Я привык ему доверять, потому что у него классные источники. Поэтому сторонники Путина сейчас пытаются выжить, или у них есть план как напасть на него и они к этому готовятся – это только предположение. Достоверно только то, что Путин систематически получает ложную информацию», – подчеркнул спикер.

Интересно другое – глава Кремля сам свято верит в эту ложь и пытается ретранслировать ее другим. И тут стыдно становится тем, кто стоит рядом с Путиным и должен его вроде бы поддерживать.

Это такая попытка проворовавшегося менеджмента постирать очки своему генеральному директору, который узнает правду в момент ареста,

– резюмировал Тимур Олевский.

Арест Эвана Гершковича: последнее