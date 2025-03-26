Рупору Кремля и пропагандисту Соловьеву СБУ сообщила о подозрении

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заочно сообщили о подозрении. Ему инкриминируют обвинения по 5 статьям.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Соловьеву сообщили о подозрении

Российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заочно сообщили о подозрении. Так, СБУ задокументировала преступления россиянина, который популяризирует войну России против Украины, оправдывает военные преступления оккупантов и призывает к геноциду украинцев. Именно Соловьев входит в медийный пул российского диктатора Владимира Путина и является одним из главных рупоров Кремля.

Так, Соловьев неоднократно призывал ударить по Украине тактическим ядерным оружием, отмечал "необходимость" захватить 4 области на Востоке и Юге Украины. Эти нарративы пропагандист повторял в выступлениях как на прокремлевском канале "Россия-1", так и на московском радио и в собственном телеграм-канале.

Кроме того, в течение 2024 – 2025 годов Соловьев неоднократно "предлагал" уничтожать гражданскую инфраструктуру и жителей украинских городов в разных регионах нашего государства, в частности через воздушные атаки России.

На основании задокументированных фактов следователи СБУ заочно сообщили Соловьеву о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

геноцид;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников;

действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

пропаганда войны.

Поскольку преступник скрывается от правосудия в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности.

К слову, в Белгородской области ликвидировали пропагандистку "Первого канала" Анну Прокофьеву. Существует несколько версий, как погибла "военная корреспондентка". Также серьезные ранения получил оператор, который работал с Прокофьевой.