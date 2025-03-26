Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Соловйову повідомили про підозру

Російському пропагандисту Владіміру Соловйову заочно повідомили про підозру. Так, СБУ задокументувала злочини росіянина, який популяризує війну Росії проти України, виправдовує воєнні злочини окупантів та закликає до геноциду українців. Саме Соловйов входить до медійного пулу російського диктатора Владіміра Путіна і є одним із головних рупорів Кремля.

Так, Соловйов неодноразово закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю, наголошував на "необхідності" захопити 4 області на Сході та Півдні України. Ці наративи пропагандист повторював у виступах як на прокремлівському каналі "Росія-1", так і на московському радіо та у власному телеграм-каналі.

Крім того, протягом 2024 – 2025 років Соловйов неодноразово "пропонував" знищувати цивільну інфраструктуру та мешканців українських міст у різних регіонах нашої держави, зокрема через повітряні атаки Росії.

На підставі задокументованих фактів слідчі СБУ заочно повідомили Соловйову про підозру одразу за 5 статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

геноцид;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників;

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;

пропаганда війни.

Оскільки злочинець переховується від правосуддя в Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

До слова, у Бєлгородській області ліквідували пропагандистку "Пєрвого канала" Анну Прокофьєву. Існує кілька версій, як загинула "воєнна кореспондентка". Також серйозні поранення отримав оператор, який працював з Прокофьєвою.