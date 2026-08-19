Большая смелость: Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру Владиславу Польскому

Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Владиславу Польскому. Командир роты самостоятельно эвакуировал раненых бойцов после того, как российский дрон нанес удар по наземному роботизированному комплексу.

Об этом 19 августа сообщил президент Украины.

Что известно о поступке Польского?

Как рассказал Зеленский, героический поступок младший лейтенант Владислав Польский совершил 15 августа. Двое украинских военных выполняли боевое задание и получили ранения. Их пытались эвакуировать с помощью НРК, однако россияне провели атаку на комплекс.

И чтобы не потерять жизни людей и не терять время, Владислав решил действовать и на пикапе взял ребят. Выдающаяся история. Большая смелость,

– сказал президент.

Героическое спасение бойцов из опасной зоны: смотрите видео

Глава государства 19 августа подписал указ №738/2026 о присвоении Владиславу Польскому звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Отмечается, что звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное служение украинскому народу.

Напомним, 19 июля состоялся обмен пленными. В Украину из российского плена вернулись 103 военных. Большинство из них имеют ранения и тяжелые заболевания.