Во Владивостоке мужчина умер после задержания в призывном пункте: он хотел выразить возмущение
В россии житель Владивостока скончался в призывном пункте военкомата. Это произошло после его задержания за протест против частичной мобилизации.
Россиянину было 39 лет. Об этом сообщают росСМИ.
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Россиянин умер после задержания в призывном пункте
Как пишут пропагандисты, гражданин россии сергей федосеенко 27 сентября пришел на территорию местного призывного пункта и стал выражать свое недовольство. Поэтому руководство военкомата вызвало полицию.
В результате россиянина заковали в наручники и посадили в служебный автомобиль. Что было с ним дальше – неизвестно.
Прибыв в отдел полиции, правоохранители открыли машину и увидели, что мужчине плохо и вызвали скорую. В результате медики констатировали смерть мужчины.
Что происходит в российских военкоматах: последние новости
- 22 сентября сгорели по меньшей мере 3 военкомата в россии. Также в Тольятти в Самарской области попытались поджечь государственную администрацию.
- В Иркутской области 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате. Как оказалось, он пришел туда с самодельным оружием.
- Кроме того, в российском городе Урюпинск Волгоградской области мужчина также поджег военкомат.
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