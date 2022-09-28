Во Владивостоке мужчина умер после задержания в призывном пункте: он хотел выразить возмущение

В россии житель Владивостока скончался в призывном пункте военкомата. Это произошло после его задержания за протест против частичной мобилизации.

Россиянину было 39 лет. Об этом сообщают росСМИ.

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Россиянин умер после задержания в призывном пункте

Как пишут пропагандисты, гражданин россии сергей федосеенко 27 сентября пришел на территорию местного призывного пункта и стал выражать свое недовольство. Поэтому руководство военкомата вызвало полицию.

В результате россиянина заковали в наручники и посадили в служебный автомобиль. Что было с ним дальше – неизвестно.

Прибыв в отдел полиции, правоохранители открыли машину и увидели, что мужчине плохо и вызвали скорую. В результате медики констатировали смерть мужчины.

Что происходит в российских военкоматах: последние новости

22 сентября сгорели по меньшей мере 3 военкомата в россии. Также в Тольятти в Самарской области попытались поджечь государственную администрацию.

В Иркутской области 26 сентября мужчина устроил стрельбу в военкомате. Как оказалось, он пришел туда с самодельным оружием.

Кроме того, в российском городе Урюпинск Волгоградской области мужчина также поджег военкомат.

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