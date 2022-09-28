Росіянину було 39 років. Про це повідомляють росЗМІ.

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Росіянин помер після затримання у призовному пункті

Як пишуть пропагандисти, громадянин росії Сергій Федосєєнко 27 вересня прийшов на територію місцевого призовного пункту та почав висловлювати своє невдоволення. Через це керівництво військкомату викликало поліцію.

Внаслідок цього росіянина закували у наручники та посадили у службовий автомобіль. Що було з ним далі – невідомо.

Прибувши до відділу поліції, правоохоронці відкрили машину і побачили, що чоловіку погано і викликали швидку. У підсумку медики констатували смерть.

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