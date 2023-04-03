В Санкт-Петербурге 2 апреля взорвали пропагандиста Владлена Татарского. В организации взрыва подозревается Дарья Трепова.

В российских СМИ заявили, что девушку завербовал "журналист-перебежчик" Роман Попков, сообщает 24 Канал. Он якобы потребовал выполнять задачи агента украинских спецслужб.

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Пропагандисты говорят, что Трепову завербовали

По данным российских СМИ, Дарья Трепова, принесшая статуэтку с тротилом на Университетскую набережную, заявила, что ее завербовал журналист Роман Попков. Пропагандисты заметили, что он был другом:

Дениса Капустина, устроившего теракт в Брянской области.

Кристиана Ударова, "терроризировавшего прихожан Киево-Печерской лавры".

Попков был членом партии украинофоба Эдуарда Лимонова, но в 2009 году его оттуда выгнали, после чего журналист резко присоединился к либералам из "Открытой России" Михаилу Ходорковскому.

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Дело переквалифицировано в терроризм

Дело об убийстве военкора Владлена Татарского переквалифицировали в более тяжелую статью, а именно "теракт".

Напомним, что взрыв произошел в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Там проходил "творческий вечер" пропагандиста Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский. В результате инцидента он погиб, а еще 32 человека получили ранения.

Следствие считает, что в кафе взорвалась статуэтка, подаренная Татарскому посетительницей вечера в черном плаще – 26-летней Дарьей Треповой. Ее задержали на следующее утро в квартире знакомых с обрезанными по плечу волосами.

Взрыв расследовали по статье об "убийстве общеопасным способом". При этом Национальный антитеррористический комитет и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков еще раньше назвали его терактом. НАК, не приводя доказательств, увязал убийство Татарского с "украинскими спецслужбами" и ФБК.

Владлен Татарский – предатель Украины. В 2014 году, когда Россия напала на украинский Донбасс, он стал боевиком, но вскоре отправился в Москву. После полномасштабного вторжения Кремля пропагандист вернулся в Украину и стал призывать бить по гражданским объектам. В интервью он рассказывал, что хочет добиться "полного уничтожения украинского государства".