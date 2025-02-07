Мировая тенденция: две трети человечества находится под властью мужчин старше 70 лет

Во всем мире все больше политической власти оказывается в руках пожилых мужчин. В 2025 году фактически две трети человечества находится под властью мужчин старше 70 лет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild. Отмечается, что для проведения анализа издание оценило численность населения всех стран и регионов на земле – это более 250 географических зон.

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К власти приходят политики пожилого возраста

По данным журналистов, из примерно 8 миллиардов населения Земли около 5,4 миллиардов людей, то есть 67,5%, находится под властью мужчин старше 70 лет.

По состоянию на 2025 год рекордсменом по возрасту стал Поль Бийя – президент Камеруна. Сейчас ему 91 год, и он занимает свою должность уже 42 года. В то же время средний возраст населения в Камеруне составляет чуть менее 18 лет.

Согласно результатам исследования, только 28 стран и территорий находятся под властью женщин. Крупнейшие среди них – Мексика и Италия. Таким образом, женщины управляют примерно 380 миллионами человек – это чуть меньше 5% населения мира.

Интересно, что больше равенства по возрасту и полу можно увидеть в Северной Европе. В частности Исландией руководит Криструн Фростадоуттир – пока самая молодая премьер-министр в мире. Когда она вступила в должность в декабре 2024 года, ей было 36 лет и семь месяцев. Также в Финляндии должность премьер-министра с 2019 по 2023 годы занимала Санна Марин – ей было всего 34 года, когда она вступила в должность.

Стоит отметить, что при анализе данных журналисты Bild считали правителями не номинальных глав государств, а тех, кто фактически принимает ключевые решения.