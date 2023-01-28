Власть Путина слабеет: может ли кто-то в Кремле взять инициативу в свои руки

Российский диктатор Владимир Путин все еще остается сильнейшим "игроком" в Кремле. Однако не такой безусловный лидер для россиян, как был до начала войны против Украины.

Так, роль главы Кремля как модератора в отношениях элит страны-агрессора слабеет и он уже не столь контролирует все, что происходит в России. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

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Может ли кто-нибудь в Кремле взять инициативу в свои руки

Так, между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и российским минобороны есть конфликт. Это мешает их работе, поскольку на войне должна быть консолидация. Путин должен понимать, когда это можно допустить, а когда нужно заставить подчиненных действовать вместе.

Впрочем, российский диктатор не может предотвратить развитие этой истории, поскольку уже не настолько контролирует происходящее в госаппарате и стране. Его власть слабеет и эта "драка между подчиненными" является результатом объективных условий.

Галлямов отметил, что глава Кремля является не гибким человеком и уже привык руководить людьми, создавая противовесы. Путин привык, что это тот путь, который приносит удачу и не может перестроиться.

Путин – упрям и продолжает действовать неадекватно обстоятельствам. Возможно у этого есть его давняя привычка, то есть он не просто не может этому (конфликтам в Кремле – 24 Канал) помешать, а может не очень и хочет,

– отметил российский оппозиционный политтехнолог.

Впрочем, по его мнению, никто в Кремле не может взять на себя роль модератора элит страны-агрессора. Так, система все больше распадается и в ней становится больше хаотичного.

"Эффективность государственного аппарата уменьшается. Задачи, поставленные перед военными, пресс-службами, экономикой – не решаются. Или же решаются с уменьшающейся эффективностью", – сказал Галлямов.

Он добавил, что очень ощутим контраст между эффективной работой украинского государственного аппарата и российского. В стране-агрессоре все больше возрастает хаотичность.

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Пригожин разрушает государственный аппарат России

Кроме того, Пригожин, перехватывающий "пальму первенства" у Путина в части формирования повестки дня, разрушает российский государственный аппарат. Так, в начале осени российский диктатор фактически действовал по указаниям владельца ЧВК "Вагнера" по кадровым изменениям в военном командовании.

С другой стороны, если говорить о политической составляющей, то здесь Пригожин играет уже не столь однозначную роль. Он, конечно, "размахивает кувалдой" и пугает российский истеблишмент. К тому же он настроен сейчас достаточно против Путина и уже можно было бы ожидать от него каких-либо антипутинских действий.

– отметил российский оппозиционный политтехнолог.

По его мнению, страх беспорядков во власти материализуется "кувалдой Пригожина". И по сути это единственное условие, удерживающее элиты от выхода из подчинения. То есть в определенном смысле сейчас Пригожин стабилизирует режим Путина.

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Впрочем, в долгосрочной перспективе владелец ЧВК "Вагнера" подрывает основы режима и разрушает его социальную базу. Так, он открыто угрожает администрации Путина, подрывая ее авторитет в стране.

"Шлейф сакральной власти падает. Поскольку власть, которую в публичном пространстве обвиняет какой-то преступник и она молчит – это уже такая себе власть. Разрушается вертикаль власти. С этой стороны, в стратегическом плане Пригожин играет негативную роль для Путина", – подытожил Галлямов.